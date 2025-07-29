Сергей Ситников поздравил с приближающимся Днём ВДВ десантников в зоне СВО

Военнослужащие 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка и 1065 гвардейского артиллерийского полка выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации с самых первых дней. Бойцы ведут свою опасную работу на самых сложных направлениях. С 2023 года в составе 98-й дивизии к ним присоединился возрожденный 299 полк, большая часть которого жители Костромской области.

В ходе рабочей поездки губернатора Костромской области в зону СВО прошло построение в честь приближающегося дня воздушно-десантных войск, на котором присутствовали военнослужащие всех трех воинских частей.

Сергей Ситников передал десантникам от земляков поздравления с наступающим Днем ВДВ.

«Сегодня хотел бы поблагодарить всех вас за ту боевую работу, которую вы проводите. Поблагодарить ваши семьи за то, что поддерживают, за то, что во всём помогают. Передавайте им поклон от меня. Парни, берегите себя. Родные, помните, вас ждут дома. Желаю всем возвращения к родным берегам», - обратился к военнослужащим губернатор.

В ходе построения Сергей Ситников вручил медали Костромской области «Труд. Доблесть. Честь» командиру 98-й гвардейской дивизии ВДВ Руслану Евкодимову и командиру 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка Роману Иванову. Отличившимся военнослужащим вручены почетные грамоты и благодарственные письма администрации Костромской области, а также наручные часы с символикой области от губернатора.

Также губернатор передал бойцам 331 полка очередную партию техники - автомобили УАЗ, квадроциклы, мотоциклы, а также более 200 дронов. 1065 полку – оборудование для службы радиоэлектронной борьбы, комплектующие для БПЛА и систем связи.

Отметим, что заявки воинов по дополнительному оснащению администрация региона отработала совместно с благотворительным фондом «Гордимся тобой». Вместе с этим фондом за период СВО подшефным полкам уже передано более 300 единиц техники. Ежемесячно поставляется около 400 беспилотников.

«Для полка на самом деле очень важно чувствовать поддержку тыла, когда адресно помогают согласно нашим реальным потребностям. И это не одноразовая акция, эта работа ведется на постоянной основе. Губернатор Сергей Константинович Ситников всегда очень отзывчиво относится ко всем просьбам. Это очень важно для всех нас, для солдат, которые выполняют задачи на поле боя», - поблагодарил командир 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка Роман Иванов.

Также Сергей Ситников передал военнослужащим нательные крестики и подвески с хризмой, олицетворяющей победоносную силу. Напомним, что помочь доставить их на передовую попросили красносельские ювелиры, так как знают, что глава региона часто бывает «за ленточкой». Также от костромичей глава региона передал в подразделения списки Чудотворной Феодоровской Иконы Божией Матери - покровительницы Костромской земли.