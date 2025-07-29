СМИ: В Киргизии государство вводит монополию на интернет

Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел в стране госмонополию на интернет. С 15 августа в республике будет работать только один оператор интернета – государственная компания ООО "Элкат".

Остальные интернет-провайдеры указом президента обязуются передать свои контракты "Элкату" в течение двух месяцев.

В указе президента говорится, что это временная – на год – мера.

Также с сегодняшнего дня в Киргизии вступает в силу закон о запрете порносайтов, передает "Коммерсант".