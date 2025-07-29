Захарова ответила на идею покупки США Командорских островов у России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на идею американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Вашингтоном Командорских островов у России.

"Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", — заявила Захарова РИА Новости.

Ранее Фриц предложил Вашингтону купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за действиями Китая в Арктике.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявлял, что при определенных обстоятельствах может отправить войска США для захвата Гренландии. По его словам, Вашингтон нуждаются в Гренландии, так как она необходима для обеспечения международной безопасности.