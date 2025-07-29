В Госдуму внесут предложение о запрете в России всех песен, фильмов и книг иноагентов

Крымский парламент может внести в Госдуму предложение о запрете публичного использования и исполнения произведений, созданных иноагентами или гражданами недружественных государств.

Эту инициативу депутаты республики представят на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации грядущей осенью, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Мы предлагаем установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, а также иное использование произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам и гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия", - пишет Константинов в Telegram.

"Нужны ли нам люди, которые при любых трудностях отрекаются от Родины, которые нам чужие? Они забыли о России, где они смогли самореализоваться, которая дала им возможность обрести популярность. Их надо предать забвению. Это не мы, а они сами перечеркнули всё то, за что мы их любили. Эту любовь они тоже предали и утратили. Навсегда", - считает Константинов.

Вероятно, под запрет в России в случае принятия такого законопроекта попадет всё американское и европейское кино (правообладателями являются иностранные компании из недружественных стран).