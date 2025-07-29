Суд отправил под домашний арест подростков, напавших на мужчину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения подросткам, напавшим на человека. Их поместили под домашний арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, подросткам вменяют хулиганство. По версии следствия, 26 июля этого года они напали на мужчину возле магазина "Яблоко". Один из парней нанес пострадавшему удар ногой, а другой распылил перцовый баллончик.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил каждого подростка под домашний арест на два месяца. Постановления могут быть обжалованы в Свердловский областной суд в течение трех суток.

Напомним, что ход расследования дела о нападении на мужчину держит на контроле глава СК России Александр Бастрыкин.