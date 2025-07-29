Задержан лидер коммунистов Заксобрания Ленобласти Иван Апостолевский

Лидера фракции КПРФ в Заксобрании Ленинградской области Ивана Апостолевского задержали по административной статье о публичной демонстрации экстремистской символики, сообщают петербургские СМИ.

Задержание происходило на Московском вокзале Санкт-Петербурга. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что дело может быть связано с постом в соцсетях Апостолевского за 2017 год в поддержку Алексея Навального*. Сам же депутат полагает, что его задержание связано с губернаторской предвыборной кампанией.

"А также с нашей принципиальной позицией по всем вопросам — и про завод, и про мусорную реформу, и про полигоны. Думаете, мне так просто намотали 2017 год?", - цитирует депутата издание 47news.

*внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга