Экс-супруги Петросян и Степаненко недоплатили за экспертизу по бракоразводному процессу

Министерство юстиции России хочет взыскать в судебном порядке компенсацию за экспертизу в рамках бракоразводного процесса юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Знаменитые супруги делили имущество еще в 2018 году, но с тех пор у них частично не оплачена экспертиза, стоившая более 1,1 млн руб.

Для суда, в котором делилось многочисленное имущество супругов, ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова" при Минюсте РФ проводил две судебные экспертизы. Одну из них, на 7,5 млн руб., экс-супруги оплатили поровну и полностью. Но за вторую в бюджет перевели только половину стоимости – 550 тыс. руб. перевел Петросян.

Из материалов дела не понятно, с кого именно из юмористов взыскивают недостающие 585 тыс. руб. Адвокаты Петросяна и Степаненко отказались от комментариев, передает РИА Новости.