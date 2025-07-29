Платформу "Сферум" планируют интегрировать в мессенджер Max

Платформу для общения в рамках образовательного процесса "Сферум" намерены интегрировать в состав национального мессенджера MАХ. Об этом заявили в Минпросвещения.

В министерстве сообщили, что "Сферум" продолжит свою работу и по-прежнему будет использоваться для общения в образовательном процессе.

В данный момент совместно с компанией VK прорабатывается вопрос интеграции "Сферума" в национальный мессенджер МАХ к началу нового учебного года, говорится в заявлении Минпросвещения. Предполагается, что на новой платформе будут представлены ключевые функции "Сферума" и новые актуальные сервисы для образования.