Платформу "Сферум" планируют интегрировать в мессенджер Max
Платформу для общения в рамках образовательного процесса "Сферум" намерены интегрировать в состав национального мессенджера MАХ. Об этом заявили в Минпросвещения.
В министерстве сообщили, что "Сферум" продолжит свою работу и по-прежнему будет использоваться для общения в образовательном процессе.
В данный момент совместно с компанией VK прорабатывается вопрос интеграции "Сферума" в национальный мессенджер МАХ к началу нового учебного года, говорится в заявлении Минпросвещения. Предполагается, что на новой платформе будут представлены ключевые функции "Сферума" и новые актуальные сервисы для образования.
Ранее в СМИ появились новости о полупринудительном переводе на MАХ то чиновников, то родительских чатов. При этом MAX имеет неоднозначную репутацию. Пользователи жалуются на неудобный интерфейс, дизайн и перебои в работе. Хотя все это еще можно объяснить стартовым этапом. Визитная карточка госмессенджера — полное отсутствие даже намека на конфиденциальность и тайну переписки. Достаточно сказать, что регистрация в сервисе проходит по паспорту, как в "Госуслугах". Приложение устроено так, что личные разговоры хранятся на серверах VK без надежного шифрования.