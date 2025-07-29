"ЕВРАЗ" будет зарегистрирован в Нижнем Тагиле

Одна из мощнейших металлургических и горнодобывающих компаний России – "ЕВРАЗ" – получит прописку на Урале. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, руководство компании откликнулось на его предложение зарегистрировать новое публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле.

"Благодарю акционеров за доверие и высокую оценку инвестиционного климата региона. Регистрация ПАО в Свердловской области укрепит наши экономические возможности на годы вперед: компания будет перечислять налоги в региональный бюджет", - отметил Паслер.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в "ЕВРАЗе" сетовали, что из Нижнего Тагила, второго по величине города Среднего Урала, уезжают 80% выпускников школ.