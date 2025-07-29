В Свердловской области для усиления безопасности стали замедлять мобильный интернет

В спецслужбах рассказали, с чем связано замедление мобильного интернета в Свердловской области.

Читайте также: Паслер поручил усилить меры безопасности в Свердловской области

Ранее жители региона стали массово жаловаться на проблемы с мобильным интернетом. Операторы в ответ на претензии заявляли, что это происходит по независящим от них обстоятельствам.

Как сообщает Telegram-канал Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в регионе для усиления безопасности.

"В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета", - отмечает канал.

Напомним, что накануне на сбои в работе мобильного интернета также жаловались жители Тюменской области.