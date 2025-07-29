Евгений Солнцев побывал в Ташлинском политехникуме: Впечатлён разнообразием рабочих специальностей!

"Впечатлён разнообразием рабочих специальностей в Ташлинском политехническом техникуме", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбуржья Евгений Солнцев по итогам рабочей поездки в муниципалитеты, состоявшейся накануне.

Напомним, особое внимание врио губернатора уделил образовательной сфере муниципалитета. В рамках рабочей поездки по Ташлинскому району одним из пунктов посещения стал расположенный здесь политехникум.

В этом образовательном учреждении проходят обучение более 700 студентов, из которых почти 600 в очной форме. Здесь готовят нефтяников, геодезистов, работников для сельского хозяйства, а также поваров и ИТ-специалистов.

"Это все те профессионалы, которые нужны сегодня Оренбуржью", - отметил Евгений Солнцев.

В 2024 году техникум вошёл в федеральный проект "Профессионалитет", что позволило обновить оснащение учреждения - появились новые лаборатории с бурильными тренажёрами, сварочными и слесарными станками.

Сейчас техникум весьма востребован у абитуриентов.

"Осталось решить вопрос с общежитием. Сегодняшнее, на 60 мест, не отвечает потребностям самих студентов. Вместе с министерствами строительства и образования обсудим возможность строительства нового общежития мощностью на 300 мест", - заявил по итогам посещения образовательно учреждения Евгений Солнцев.