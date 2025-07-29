В Камбодже отвергли обвинения в нарушении прекращения огня с Таиландом

Камбоджа отвергает обвинения Таиланда в нарушении режима прекращения огня на приграничной территории. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат, передает ТАСС.

По ее словам, ВС Камбоджи строго соблюдают соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в полночь.

Ранее армия Таиланда заявила о нарушениях в отдельных районах, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между обеими сторонами. Кроме того, Камбоджа перенесла назначенную на утро вторника встречу командующих военными округами с Таиландом.

Военные действия из-за спорных участков вдоль границы продолжаются между Камбоджей и Таиландом уже несколько дней. Из приграничных районов эвакуированы десятки тысяч человек.

28 июля Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов. Об этом заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим. По его словам, обе страны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня.