В Тыве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Республике Тыва введен режим ЧС регионального характера из-за масштабных лесных пожаров.

"Ситуация с пожарами в лесах республики тревожная. Сухая жаркая погода поспособствовала увеличению их количества. За прошедшие сутки зарегистрировано уже 24 пожара. Огнём охвачено 870 га нашей тайги, и эта цифра, к сожалению, растёт. Главная причина – сухие грозы", - пожаловался на ситуацию глава республики Владислав Ховалыг.

Режим ЧС ввели на всей территории республики. Также администрация региона запросила помощь у соседних субъектов.

"Убедительно прошу по возможности воздержаться сейчас от посещения лесов. Малейшая непреднамеренная оплошность: крохотная искра, забытая бутылка и прочее может стать причиной нового возгорания, масштабы которого сложно предугадать, и ещё более усугубить и без того сложную сейчас ситуацию", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.