Суд оставил в колонии уральца, убившего молодую пару из-за наркотиков

На Среднем Урале соучастник двойного убийства продолжит отбывать наказание в колонии до 2029 года. Такое решение вынес суд.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в феврале 2012 года в Верхней Салде Никита Чичканов с подельником пришли в общежитие к молодой паре, чтобы похитить у них наркотики. Злоумышленники убили их, после чего забрали несколько граммов героина и 14,5 тысяч рублей.

За это Чичканов получил 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Его подельник по совокупности приговоров получил 19 лет и 3 месяца колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы.

В этом году уралец подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал. Тогда он обжаловал постановление, но Свердловский областной суд оставил решение в силе. Чичканов останется в колонии до 2029 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на Урале суд отказал в УДО убийце полицейского.