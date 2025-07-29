В отношении подростков, поджегших лес в Забайкалье, завели дело о теракте

Уголовное дело о совершении теракта возбуждено в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес в Забайкалье за обещанное из-за рубежа вознаграждение, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в июне 2025 года один из подростков вступил в переписку в мессенджере с неустановленным на данный момент лицом, предположительно находящимся на территории Украины. Этот человек склонил несовершеннолетнего к поджогу лесного массива за обещанное денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. Подросток вместе с приятелем подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка Читинского округа, что привело к крупному лесному пожару. Ущерб, по предварительным данным, оценивается в размере более 300 млн рублей. Отмечается, что подростки обещанное вознаграждение не получили.

В начале июля в Забайкальском крае отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Он начал действовать 7 апреля. Как сообщили в краевом Минприроды, огнем пройдено свыше 2,7 млн гектаров.

В мае в Читинском районе Забакайльского краябыл задержан подозреваемый в поджоге дачного кооператива "Малиновка". Предварительно, пожар возник в результате действий 50-летнего местного жителя. Он производил строительство забора и резку металла с использованием углошлифовальной машины. В результате огонь уничтожил и повредил имущество не менее чем на 40 дачных участках.