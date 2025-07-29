Центр Екатеринбурга перекроют из-за шествия в День ВДВ

2 августа, в День ВДВ, в центре Екатеринбурга запланировано краткосрочное перекрытие движения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одним из праздничных мероприятий станет шествие колонны ветеранов воздушно-десантных войск, которое стартует к мемориалу "Черный тюльпан". Там пройдет митинг и возложение цветов.

Из-за этого с 9:45 до 10:15 будет ограничено движение транспорта. Нельзя будет проехать по следующему маршруту: от памятника основателям города Екатеринбурга Татищеву и де Геннину – проспект Ленина – гостиница "Исеть" – улица Луначарского – улица Первомайская – площадь Советской Армии – мемориал "Черный тюльпан".

Как уточнили в мэрии, маршруты общественного транспорта при этом меняться не будут.