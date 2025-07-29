Стоимость обслуживания автомобиля увеличилась на 30%

Траты граждан России на услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей увеличились за год на 30%.

По данным Росстата, в Москве с июня 2024 года по июнь текущего года стоимость регулировки схода-развала колес поднялась на 33%, до 3,5 тыс. руб. В этой операции почти не используются расходники или запчасти, благодаря чему можно оценить только стоимость сервисной услуги. В целом по стране стоимость этой операции увеличилась на 45%, до 2,4 тыс. руб.

Средний чек за шиномонтаж по Москве увеличился на 21%, до 784 руб., а по России — на 16%, до 549 руб. Мойка легковой машины подорожала: в столице цены выросли на 28%, до 969 руб., а по стране — на 25%, до 796 руб.

По словам участников рынка, причина кроется в подорожании запчастей и стоимости оборудования, дефиците кадров, а также в дополнительной налоговой нагрузке. Эксперты прогнозируют сокращение количества станций технического обслуживания и частичное возвращение бизнеса к гаражному сервису, сообщают "Известия".