Стали известны минимальные траты на подготовку к школе в 2025 году

Стоимость минимального набора для подготовки к школе в текущем году составляет 16,2 тыс. руб.

Как сообщил в аналитическом центре "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", это на 7% выше уровня 2024 года. Речь идет о школьной форме, рюкзаке, рубашке, туфлях, кроссовках, футболке, дневнике, комплекте тетрадей, пенале.

Дороже всего обходился рюкзак, на который тратили более 4 тыс. руб., на школьную форму — 3,1 тыс. руб., дополнительные брюки или юбка обходились почти в 1 тыс. руб. Количество покупок школьных товаров в июне–июле было ниже прошлогоднего уровня на 9%. Выше оказался спрос на рюкзаки и канцелярию.

По словам аналитиков, общая статистика демонстрирует, что родители не экономят при подготовке к школе. Более 60% продаж пришлись на продажи в интернете,сообщают "Известия".

Ранее в Общественной палате предложили сократить учебу в школе – чтобы молодежь раньше заводила детей.