Россияне жалуются на многомесячные блокировки денег на картах

Жители России сталкиваются с длительными блокировками денег на банковских картах.

Об этом следует из отзывов на платформе "Народный рейтинг" ресурса Банки.ру. Некоторые россияне заявляют о заморозке средств на срок до шести месяцев, в ряде случаев деньги были недоступны от полутора до трех месяцев. Речь идет о клиентах "МТС Деньги", "ВТБ" и "Газпромбанка".

Причиной блокировок финансовые учреждения называют соблюдение требований 115-ФЗ — закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Ограничения могут вводиться при подозрении на незаконные схемы, перевод средств подставными лицами ("дропперами") и иные подозрительные операции. В банке России заявили, что речь чаще всего идет не о полном аресте, а об ограничении дистанционного обслуживания, при котором операции временно невозможны.

По словам экспертов, разблокировка может занимать недели из-за многоуровневых проверок и необходимости подтверждать законность происхождения средств, сообщают "Известия".