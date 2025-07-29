Россияне считают семью и здоровье главными источниками счастья

Большинство граждан России считают семью и здоровье главными источниками своего счастья.

Как эксперты консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и РОМИР, многодетные семьи оценивают свое благополучие выше, чем семьи с одним или двумя детьми, а финансовое положение и профессиональная реализация играют вторичную роль. Наиболее значимыми источниками счастья опрошенные назвали семью и отношения с близкими (70%), здоровье (53%) и финансовое положение (42%).

Наличие детей существенно влияет на субъективное благополучие. Среди родителей, воспитывающих одного ребенка, счастливы 69%, при двух детях этот показатель увеличивается до 71%, а в семьях с тремя детьми достигает 80%. Особенно выраженное повышение уровня счастья отмечается у женщин после рождения первенца.

Кроме того, опрос показал, что работа нередко становится дополнительным источником общего чувства удовлетворенности жизнью. Около 45% россиян отметили, что получают удовольствие от своей профессиональной деятельности. Как мужчины, так и женщины указали в первую очередь достойную зарплату (65% и 67%), соответствие интересам (44% и 43%), а последним - приятный коллектив (40% и 28% соответственно), сообщает РИА "Новости".