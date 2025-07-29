Допрос Дурова в суде Парижа продлился 10 часов

Создатель Telegram, миллиардер Павел Дуров покинул здание суда в Париже после допроса.

Он провел там 10 часов. Бизнесмен вышел из здания около 20:00 по местному времени. Повторный допрос прошел 28 июля, его сопровождали четверо адвокатов, сообщает РИА "Новости".

Ранее Павел Дуров дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Бизнесмен заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти. "Такая трактовка "соучастия" крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет", – указал Дуров.

24 августа 2024 года французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Его поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа 2024 года Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро.