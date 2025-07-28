Восстановлена работа сайта аэропорта Жуковский

В аэропорту Жуковский заработал сайт.

"Работа интернет-сайта аэропорта Жуковский восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - сообщили РИА Новости в аэрогавани.

Ранее московский аэропорт Жуковский предупредил пассажиров о неработающем официальном сайте компании. О причинах сбоя сообщается, что это "неполадки" у интернет-провайдера, но в сети связали эту проблему с хакерской атакой на IT-инфраструктуру "Аэрофлота", которая уже привела к проблемам с работой информационных систем в Шереметьево.