В День Крещения Руси в Вологде Георгий Филимонов открыл Международный форум «Люди Христовы. Наше время»

Губернатор Георгий Филимонов принял участие в торжественной церемонии открытия мероприятия, приуроченного к празднованию Дня Крещения Руси. По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла его центральные события прошли именно в столице Вологодской области.

«Вологодская область последовательно подтверждает свое значение Места Силы Русского Мира, русской цивилизации, Души Русского Севера и все более ярко звучит на федеральном, международном уровнях. Именно Вологодчина гордится таким количеством святых, которых нет ни в одном другом регионе нашей великой, необъятной России. 143 святых в земле Вологодской просиявших – колоссальной сокровищнице культурного общемирового наследия. Легендарные архитектурные комплексы, храмы, монастыри, 3,5 тысячи объектов культурного наследия – это мощнейшее достояние, кладезь энерго-информационной, исторической, языковой, культурной силы», – сказал Георгий Филимонов.

Открытию Международного форума предшествовал показ одноименного фильма – «Люди Христовы. Наше время». В Вологду впервые прибыла группа его создателей: сербский кинорежиссер и актер, лауреат мировых кинопремий Эмир Кустурица, а также Мирко Раденович, Йован Маркович и Руслан Калинчук.

«Мы работаем, чтобы жить, созидать, верить в Бога и побеждать. Во имя здравых идей, смыслов, установок, целей и задач, во имя будущего наших детей. Задача общественных организаций, деятелей культуры, представителей Русской Православной Церкви – обеспечить правильное понимание сути происходящих событий, целей и задач Специальной военной операции. Для нас крайне важно достичь комплексной всесторонней Победы – Победы добра над злом, Победы на поле боя, которая куется и в тылу. С помощью Всевышнего, по воле Божией мы поступательно идем вперед и на поле бое, и на поле невидимых сражений – за идею, за веру, целостность, духовность, смыслы, традиционные ценности», – подчеркнул Георгий Филимонов.

В рамках Международного форума «Люди Христовы. Наше время» состоялось и пленарное заседание. Его центральной темой стало обсуждение исторических аспектов и значения Крещения Руси в построении Государства Российского, а также зарождения единого православного народа, живущего сегодня в России, Беларуси и Украине.

От Вологодской области в обсуждении приняли участие митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, общественные, политические, культурные и церковные деятели. В формате прямых включений присутствовали знаковые российские и международные деятели культуры, общественной жизни и духовенства из России, Украины, Армении, Молдовы, Приднестровья, Республики Беларусь и дальнего зарубежья.

Среди них – председатель Союза кинематографистов России, Герой Труда Российской Федерации Никита Михалков, Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев, митрополит Крымский Тихон, Патриарший экзарх Армянской апостольской церкви владыка Эрзас, епископ Русской Православной Церкви, архиерей Православной церкви Молдовы Маркелл.

К дискуссии также присоединились амбассадор международного сообщества «Люди Христовы», Президент Республики Сербской Милорад Додик, председатель Гильдии кинематографистов Аргентины Сильвана Строганова, режиссер, писатель, депутат Государственной Думы и народный артист Российской Федерации Николай Бурляев, собкор главного телеканала Глобального Юга TELESUR в России и странах Европы Олег Ясинский.