В Екатеринбурге осуждены "танцоры". перекрывшие движение на Машинной - Ткачей

Отправлены под арест "танцоры", устроившие "выступление" на перекрестке улиц Машинная – Ткачей в Екатеринбурге 25 июля, из-за чего было парализовано дорожное движение.

Ленинский районный Екатеринбурга отправил под административный арест на 13 суток троих из пяти танцоров. Двое других получили по девять суток ареста. Ещё один участник акции получил штраф в 19 тыс. руб., говорится в telegram-канале судов Свердловской области.

Известно, что из-за танцев главы семейства у новоиспечённой супружеской пары сорвалось свадебное путешествие на Мальдивы, сообщил Накануне.RU источник в силовых структурах.