Посещая Илекский район, Евгений Солнцев уделил особое внимание состоянию социальных объектов

Глава Оренбургской области в ходе рабочего визита в Илекский район осмотрел социальные объекты муниципалитета. Так как до начала учебного года остаётся немногим более месяца, врио губернатора в первую очередь уделил внимание готовности образовательных учреждений.

Евгений Солнцев побывал во второй средней школе, где учатся более 600 учеников.

"Два года назад в здании был проведён капитальный ремонт, полностью обновлена мебель и оборудование. Местом притяжения учеников стал центр «Точка роста». В прошлом году на территории появилось поле для мини-футбола. Но также, как и в Сакмарском районе, рядом со школой нет функциональной площадки для уроков физкультуры. Поручил министерству образования включить строительство такой площадки в областную программу. Обсудили также необходимость проведения ремонта и в средней школе №1. Проработаем возможности выделения бюджета и на эти цели", - заявил глава Оренбуржья.

Также Евгений Солнцев посетил Илекский детский сад «Ромашка», где заканчивается капитальный ремонт. По графику подрядчик должен закончить здесь работы в августе.

"Взял на особый контроль это учреждение. Дети должны пойти в детский сад вовремя. Обновится в учреждении оборудование, будет благоустроена территория. Капитальный ремонт проводится за средства федерального и областного бюджетов", - отметил Евгений Солнцев.

В ходе посещения детского учреждения глава региона выяснил, что для занятий зимними видами спорта детсаду необходимо 50 комплектов лыж и дал поручение главе района закупить необходимый инвентарь.

В ходе визита в Илекскую районную больницу врио губернатора сообщил о приобретении стационарного маммографа для этого медучреждения.

"Включим оборудование в закупку в рамках программы «Охрана материнства и детства». Сохранение женского здоровья - неотъемлемая часть социальной политики региона", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Сейчас в больнице идет точечный капремонт, который начали в 2021 году. В детской секции поликлиники и в хирургии работы уже закончены, выборочно отремонтирован стационар, продолжается ремонт взрослой секции поликлиники.

Глава региона сообщил, что в 2026 году ремонт в больнице продолжат в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».