Георгий Филимонов рассказал, как на Вологодчине привлекают талантливую молодежь в науку

На Вологодчине стали известны итоги конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области», который проводится ежегодно среди вологжан в возрасте до 35 лет.

«Выбрали победителей в двух номинациях: «Исследователь» и «Молодой ученый». Ими стали четыре научных и научно-педагогических работника в области естественных и технических, а также гуманитарных и общественных наук. Эти молодые люди – гордость нашего региона, двигатель его научно-технологического развития. Поздравляем с победой и верим, что это только начало большого, ответственного и насыщенного пути», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По итогам конкурса дипломом Губернатора области I степени отмечены следующие молодые ученые и исследователи: Иванова Елена Сергеевна, ведущий научный сотрудник Череповецкого государственного университета; Косыгина Ксения Евгеньевна, ведущий научный сотрудник центра социально-демографических исследований, заведующий центром социокультурных и политических исследований Вологодского научного центра Российской академии наук; Вилкова Дарья Дмитриевна, заведующий лабораторией Череповецкого государственного университета; Патракова Светлана Сергеевна, научный сотрудник лаборатории пространственного развития территориальных систем и межотраслевых комплексов центра исследования пространственного развития социально-экономических систем Вологодского научного центра Российской академии наук.

«Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина годы с 2022 по 2031 в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. Поэтому преумножение интеллектуального потенциала региона – наш приоритет. Делаем ставку на молодежь. Создаем все условия, чтобы уже с детства юные вологжане могли выбрать свое направление и раскрыть таланты. Будущее – за активными, целеустремленными и пассионарными молодыми людьми, готовыми к научному труду и внедрению результатов своей деятельности в реальную экономику», – добавил Георгий Филимонов.

Напомним, в рамках Десятилетия науки и технологий в Вологодской области разработан региональный план мероприятий, который включает более 100 конкурсов, образовательных форумов и научных конференций для перспективных исследователей. В число таких событий входят, в том числе, областные конкурсы «Интеллектуальный потенциал Вологодской области» и «Инженер – новатор года», а для совсем юной аудитории, будущих научных работников, – конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей».