"10-12 дней": Трамп назвал новый дедлайн для "сделки по Украине и России"

Президент США Дональд Трамп назвал новый крайний срок для заключения перемирия между Россией и Украиной.

"Я установлю новый дедлайн — 10 или 12 дней от сегодняшней даты", - сказал американский лидер во время визита в Великобританию.

Трамп добавил, что у него "нет никаких причин ждать, 50 дней". "Я хотел быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса", - пожаловался президент США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что после окончания срока ультиматума в отношении России будут введены новые санкции – это 100-процентные ввозные пошлины в США на товары из России и из стран, которые продолжат торговать с РФ. И если для России с ее минимальным торговым оборотом с США эта мера не станет критичной, то для других стран, вроде Китая и Индии, может быть более ощутимой. Так, в Индии власти уже заявляли о готовности отказаться от российской нефти (впрочем, на деле это может оказаться сложнее сделать, чем на словах).