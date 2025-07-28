У острова Нантакет замечена огромная акула-людоед

У берегов острова Нантакет, что в американском штате Массачусетс, обнаружена огромная акула-людоед.

Взрослый самец акулы, получивший прозвище Contender (претендент, соперник), достигает 4,2 м в длину и весит около 750 кг. Исследователи окрестили его "величайшим воином океана".

Эту особь акулы-людоеда – так ещё называют белых акул – пометили датчиком для отслеживания перемещений в январе 2025 г. С тех пор она проделала путь от берегов Флориды до Северной Каролины, пишет РИА Новости.