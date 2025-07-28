28 Июля 2025
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Фото: Дмитрий Степанцов

Город, который всегда удивляет. В Челябинске прошел рекордный кубок RCC Extreme

В минувшую субботу, 26 июля, на парковке у ледовой арены "Трактор" прошел второй масштабный челябинский контест этого сезона – Открытый кубок RCC Extreme Челябинск.

Мероприятие, организованное Русской медной компанией, стало ярким праздником спорта не только для участников турнира, но и для всех поклонников экстрима. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, на этот раз соревнования в сердце Южного Урала собрали рекордные 217 участников из 17 городов Челябинской, Свердловской, Иркутской областей и Пермского края. Таких показателей у RCC Extreme в Челябинске еще не было.

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Контест стал местом притяжения участников разных возрастов: самому юному райдеру на BMX недавно исполнилось 5 лет. Хотя это его первые серьезные соревнования, мальчик уже смог завоевать заслуженное первое место. Помимо заявленных пяти дисциплин во время соревнований добавилась еще одна категория MTB (горные велосипеды). Три челябинских MTB-райдера заняли весь пьедестал, завоевав золото, серебро и бронзу Открытого кубка RCC Extreme. Так, в контесте разыгрывались медали по шести дисциплинам: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк, скейтборд стрит и MTB.

"Сегодня был мой первый контест в жизни и, на самом деле, я получила огромное удовольствие. Посмотрела на заезды других ребят, были очень классные трюки и сама я первый раз попробовала выполнить такие элементы. Несмотря на волнение, смогла собраться и показать достойный результат! В целом, скейтборд для меня – это прилив эмоций. Он дарит мне адреналин и чувство свободы", - рассказала лауреат второй степени категории скейтборд Ирина Келина.

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Самым популярным экстремальным направлением контеста неизменно остается самокат. В этот раз на соревнованиях было зафиксировано 103 участника по самокату из 11 городов.

"Благодаря Русской медной компании и поддержке губернатора у нас проходят такие масштабные спортивные праздники. Мой сын увлекается самокатом и тренируется здесь, на площадке RCC Extreme. Очень радует, что так много молодежи ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, в том числе экстремальными видами. Не может не вдохновлять, что спорт в нашем регионе активно развивается, особенно среди молодого поколения. Причем это не только традиционные дисциплины, но и такие, которые еще недавно считались экзотическими, а теперь даже входят в олимпийскую программу. Как министерство спорта, мы уделяем особое внимание работе с молодежью: отслеживаем их результаты, чтобы в перспективе проводить отбор и открывать новые спортивные школы", - отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Контест стал настоящим праздником для всей семьи. Гости могли не только поболеть за спортсменов, но и попробовать себя в мастер-классах по балансборду и скейтборду, проявить фантазию в зоне кастомайзинга или поучаствовать в увлекательных квестах. Яркие эмоции дополнили спортивные конкурсы и розыгрыши призов от ведущих.

"Челябинск – город, который всегда удивляет. Чаще всего сюрпризы преподносит погода, но сегодня она нас радует, как никогда. На соревнования зарегистрировалось более 200 участников. Особенно приятно видеть, что многие ребята пришли с родителями. Для нас всегда ценно, когда родители поддерживают детей в таких необычных экстремальных видах спорта. Мы постоянно стараемся удивлять гостей новыми активностями. В этот раз подготовили интересные квесты – всего шесть станций, включая VR-зону и спортивную станцию. Здесь ребята могут зарабатывать баллы, получать подарки и просто весело проводить время всей семьей", - рассказала менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Особое внимание организаторы уделили комфорту участников и зрителей. На территории работали удобные зоны отдыха, были установлены кулеры с питьевой водой, а в фудтраке гостей ждали освежающие лимонады и ароматный кофе. Простая и понятная навигация помогла легко ориентироваться на площадке.

RCC Extreme Челябинск – профессиональный скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный Русской медной компанией у ледовой арены "Трактор" в 2022 году. Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих.

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Теги: кубок, RCC Extreme, турнир, Челябинск


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