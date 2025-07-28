Депутат назвал преимущество мессенджера Max: можно будет подтвердить свою личность

Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин, который еще десять дней назад предлагал мессенджеру WhatsApp "готовиться к уходу с российского рынка", сегодня словно "перепрошился" и говорит, что мессенджер от VK завоюет свою аудиторию и без ухода иностранных конкурентов. Потому что у Max будет "уникальный функционал".

"Мы рассчитываем, что национальный мессенджер зайдет на рынок и отвоюет свою долю в честной конкурентной борьбе, за счет уникального функционала, который поддерживает государство", - цитирует РИА Новости зампреда комитета ГД по информполитике Антона Горелкина.

Что же депутат Горелкин считает "интересными функциями"? Например, возможность подтвердить аккаунт через портал "Госуслуги", использование электронной цифровой подписи в рамках мессенджера, а также подтверждение личности.

Пока, правда, в СМИ появляются новости о полупринудительном переводе на Max то чиновников, то родительских чатов – вероятно, еще не все оценили преимущества.