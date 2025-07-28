В Березниках срочники, заключившие контракт на участие в СВО, смогут получить 250 тысяч рублей

В Березниках срочники, заключившие контракт на участие в СВО, смогут получить 250 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "На местах". Депутаты Березниковской городской думы приняли решение расширить перечень граждан, которые смогут получить единовременную денежную выплату при заключении контракта на службу в зоне спецоперации.

Теперь получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей смогут граждане, которые проходят службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, призванные через военные комиссариаты Пермского края и заключившие контракт от Березниковского округа.

Выплаты распространятся на граждан, заключивших контракт с 1 июля 2025 года. Также депутаты утвердили единовременные выплаты для граждан, которые помогают другим заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Размер вознаграждения зависит от места регистрации призывника (привлеченного гражданина): 50 тыс. рублей – если человек зарегистрирован в Пермском крае или не имеет регистрации; 100 тыс. рублей – если призывник из другого субъекта РФ, иностранец или лицо без гражданства.

Расходы по предоставлению выплат администрация Березниковского МО берет на себя. Отметим, что аналогичные меры уже действуют в Перми, Пермском и Лысьвенском округах.