Власти не подтвердили данные о пострадавших после обрушения дома в Астрахани

Власти Астраханской области не подтвердили информацию о троих пострадавших после обрушения части дома в Астрахани.

"Пострадавших не выявлено. Маломобильный житель из соседнего подъезда госпитализирован из-за полученного стресса", - сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Ранее в МЧС России сообщили, что три человека, по предварительным данным, пострадали в результате обрушения подъезда дома в Астрахани. В ведомстве заявили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. Спасатели разбирают завалы и объявляют минуты тишины для поиска возможных пострадавших.