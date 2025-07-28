На Урале суд отказал в УДО убийце полицейского

На Среднем Урале суд отказал убийце полицейского в условно-досрочном освобождении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, еще в августе 2013 года Алексей Деньгин с подельником напали на двух молодых людей и жестоко их избили, а также стреляли по ним из пневматического пистолета. Один пострадавший смог скрыться, а второго в багажнике преступники вывезли в лес и убили.

Оба потерпевших оказались сотрудниками полиции. В июне 2014 года Деньгин был осужден к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, однако в 2022 году суд заменил ему неотбытую часть срока на принудительные работы.

В 2025 году уралец подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об УДО, но получил отказ. Он обжаловал это решение в Свердловском областном суде. Облсуд, изучив материалы дела, оставил постановление без изменений. Алексей Деньгин продолжит отбывать назначенное наказание.