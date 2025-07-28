Аэропорт Жуковский сообщил о сбое в работе официального сайта

Московский аэропорт Жуковский предупредил пассажиров о неработающем официальном сайте компании. О причинах сбоя сообщается, что это "неполадки" у интернет-провайдера, но в сети связали эту проблему с хакерской атакой на IT-инфраструктуру "Аэрофлота", которая уже привела к проблемам с работой информационных систем в Шереметьево.

"В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта. Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.