Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов. Об этом заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим.

По его словам, обе страны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня.

Переговоры между делегациями прошли сегодня в Куала-Лумпуре, передает ТАСС.

Военные действия из-за спорных участков вдоль границы продолжаются между Камбоджей и Таиландом уже несколько дней. Из приграничных районов эвакуированы десятки тысяч человек.

Как сообщили власти Таиланда, в ходе конфликта с Камбоджей погибли не менее 22 человек, около 140 пострадали.

26 июля Камбоджа и Таиланд временно остановили боевые действия. В тот же день президент США Дональд Трамп, пообщавшись с лидерами обеих стран, сообщил, что они могут вскоре заключить мир.