28 Июля 2025
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Фото: t.me/babushkin30

Дом в Астрахани, где произошло обрушение, признали аварийным 5 лет назад

Пятиэтажный дом в Астрахани, где обрушилась часть подъезда, был признан аварийным из-за физического износа. Об этом сообщает РИА Новости.

Дом на улице Ляхова был построен в 1962 году. В нем три подъезда, в которых расположено 24 квартиры. Здание было признано аварийным в мае 2020 года.

По данным Mash, в прошлом году жители сообщали, что дом в крайне плохом состоянии — подвал постоянно был затоплен, фундамент осел. Телеграм-канал также пишет, что жильцы соседнего дома больше трех недель жаловались на затопленные подвалы на Ляхова, 6 и 8. Со слов местных, водоканал не реагировал на просьбы.

Напомним, сегодня часть подъезда многоквартирного дома обрушилась. Спасатели разбирают конструкции, завершают проверку квартир в соседних подъездах. Эвакуировано 15 человек. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что информации о пострадавших после частичного обрушения дома нет.

Теги: дом, обрушение, астрахань


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Развитие сюжета:

Ранее 28.07.2025 13:25 Мск В частично рухнувшем в Астрахани доме расселена большая часть квартир

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Ранее 28.07.2025 11:58 Мск В Астрахани рухнула часть подъезда жилого дома

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