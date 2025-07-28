Дом в Астрахани, где произошло обрушение, признали аварийным 5 лет назад

Пятиэтажный дом в Астрахани, где обрушилась часть подъезда, был признан аварийным из-за физического износа. Об этом сообщает РИА Новости.

Дом на улице Ляхова был построен в 1962 году. В нем три подъезда, в которых расположено 24 квартиры. Здание было признано аварийным в мае 2020 года.

По данным Mash, в прошлом году жители сообщали, что дом в крайне плохом состоянии — подвал постоянно был затоплен, фундамент осел. Телеграм-канал также пишет, что жильцы соседнего дома больше трех недель жаловались на затопленные подвалы на Ляхова, 6 и 8. Со слов местных, водоканал не реагировал на просьбы.

Напомним, сегодня часть подъезда многоквартирного дома обрушилась. Спасатели разбирают конструкции, завершают проверку квартир в соседних подъездах. Эвакуировано 15 человек. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что информации о пострадавших после частичного обрушения дома нет.