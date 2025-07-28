Аннулировано разрешение на строительство скандальной 32-этажки в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга официально аннулировала разрешение на застройку участка по улице Советской. Территорию в Пионерском микрорайоне осваивала компания "Астон". О завершении многомесячных тяжб сообщает канал Екатеринбург. Главное.

Разбирательства длились больше года. Компания "Астон. История" начала возводить 32-этажную новостройку на участке, где изначально планировался физкультурный комплекс.

Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли и они обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, который поручил провести проверку. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, участок был незаконно приобретен всего за 1 млн рублей, вместо 7, 32 млн. После этого кто-то из руководства компании обманом получил у мэрии разрешение на строительство "свечки", представив это как проект реконструкции двухэтажного здания спортивного назначения. Сообщалось, что теперь участок будет возвращен в казну, а министерство вернет "Астон. История" 1 млн рублей.