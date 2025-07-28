Федеральным госслужащим с 1 октября поднимут зарплаты

С 1 октября в России повысят зарплаты некоторым госслужащим на 7,6% - из-за роста инфляции, передает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

По его словам, поводом для повышения стали поправки к правительственному постановлению, согласно котором заявленный ранее коэффициент индексации повысится – с 4,5% до 7,6%.

Повышение затронет сотрудников Росгвардии, полиции, ФСИН, судебных приставов, таможенников, а также военнослужащих. Зарплаты им пересчитают с октября, но реально повышенные выплаты стоит ждать в ноябре.

Депутат констатировал, что частные компании по закону не обязаны индексировать зарплаты, но Трудовой кодекс требует от них "регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции". Но сроки и размер повышения работодатели определяют сами.

Говырин добавил, что повышенная индексация ждет только федеральных бюджетников, по региональным и муниципальным решение будут принимать соответствующие уровни власти.