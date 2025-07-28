СМИ: Власти и операторы связи работают над бесперебойным доступом к критически важным сервисам

Операторы мобильной связи работают с Минцифрой над возможность бесперебойного доступа к ряду критически важных сервисов даже в случае ограничений доступа к интернету, пишет Forbes. Речь идет, например, о Госуслугах, платежных сервисах и каналах экстренного оповещения.

Эксперты говорят, что для этого надо обеспечить приоритетный трафик к таким сервисам. Операторы отмечают, что теоретически для этого можно использовать механизмы сетевой сегментации – эти технические средства уже установлены на сетях операторов в соответствии с требованиями государства, которое хочет "противостоять угрозам".

Мобильный интернет уже в регулярном режиме ограничивается в значительной части регионов России, причем не только приближенных к району российско-украинского конфликта. И, как показывает практика, такие блокировки приводят к коллапсам: люди не могут расплатиться безналом, снять деньги в банкомате, проложить маршрут в навигаторе, записаться на прием к врачу и т.д.