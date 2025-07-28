На Кубани двое россиян и иностранец могли оставить без связи многих людей

На Кубани задержаны 33- и 29-летний россияне, а также 27-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Им вменяют подготовку к поджогам в Краснодарском крае объектов транспорта и связи по заданию украинских спецслужб.

По версии ФСБ, эти люди вступили в переписку с куратором по поиску нелегального заработка. Троица предприняла неудачную попытку поджечь релейный шкаф, обеспечивающий бесперебойную и безаварийную работу железнодорожного оборудования на участке пассажирских перевозок.

Уже после задержания предполагаемых поджигателей сотрудникам спецслужбы стало известно о готовившемся поджоге объекта одного из российских сотовых операторов, из-за которого многие абоненты остались бы без связи. Возбуждены уголовные дела, каждому из подозреваемых грозит до 20 лет колонии, сообщает центр общественных связей ФСБ России.