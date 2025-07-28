Азербайджан будет поставлять Украине газ по Трансбалканскому газопроводу

Украина заключила первое соглашение о поставках газа с азербайджанской государственной компанией SOCAR. Поставки будут осуществляться по Трансбалканскому газопроводу – это ответвление газопровода "Балканский поток", который до Украины проходит по территории Молдавии, Румынии, Турции. Ранее газопровод использовался для поставок российского газа на Балканы.

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - заявил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.