Ученые пытались провести в Калифорнии эксперимент по управлению погодой

СМИ узнали о проведении в Калифорнии опытов в области геоинженерии. Оказалось, что еще в прошлом году группа исследователей, финансируемая консорциумом миллиардеров, использовала списанный авианосец для изменения погоды над заливом Сан-Франциско. Узнав об этом, городские власти быстро свернули эксперименты, пишет Politico.

По данным издания, ученые собирались использовать установку для распыления соленой воды, чтобы покрыть искусственными облаками участок океана, превышающий по площади Пуэрто-Рико.

Группу исследователей возглавляют ученые из Вашингтонского университета. Эксперимент многомиллионный, при этом в его финансировании участвовало и федеральное правительство, оно же предоставило доступ к кораблям и самолетам.

Изначально планировалось, что эксперимент продлится месяц и только в Калифорнии, но ученые захотели распространить его на другие регионы западной части Северной Америки, Чили, страны южной и центральной Африки.

Об используемых методах известно немного. Сообщается, что ученые работают над возможностью замедления глобального потепления.

На практике эксперимент продлился всего 20 минут – в районе города Аламеда в заливе Сан-Франциско.

В документах, к которым получили доступ журналисты, не сообщается, прекратилось ли финансирование проекта после неудачного пилотного эксперимента.

Солнечная геоинженерия или управление солнечным излучением вызывает критику – в основном со стороны политиков и общественности. Предполагается, что за счет распыления аэрозолей соленой воды над океаном или за счет выброса сульфатных частиц в стратосферу можно отразить часть солнечного света от Земли и таким образом понизить температуру.

Критики предупреждают, что солнечная геоинженерия может нарушить погодные условия и повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур и дикую природу, некоторые американские законодатели стремятся полностью запретить эту практику. Недавно конгрессмен Марджори Тейлор Грин ложно связала геоинженерию со смертоносными наводнениями в центральном Техасе, унесшими жизни более 130 человек, представив законопроект о криминализации этой технологии. Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, запрещающий выброс химических веществ в атмосферу с целью воздействия на климат.