Бастрыкину доложат о расследовании нападений на жителей Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовных дел о нападениях на жителей Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в столице Урала группа подростков избила мужчину. Оказалось, что это не первый случай нападения этих подростков на местных жителей.

Также в социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге приезжий кондуктор напал на женщину в автобусе. По факту обоих инцидентов возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования дел и уже установленных обстоятельствах.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Бастрыкин затребовал доклад о травмировании девочки в метро Екатеринбурга.