Управляющие компании хотят получить право перепродавать долги жильцов за ЖКУ

Управляющие компании просят Госдуму разрешить им переуступать право требования задолженности за услуги ЖКХ третьим лицам. Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, направила спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину соответствующее письмо. Однако юристы опасаются, что УК смогут продавать право требования долга не только поставщикам ресурсов, но и коллекторским компаниям, в том числе недобросовестным, пишет "Коммерсант".

Управляющие компании указывают на то, что долги населения по коммуналке растут. Так, только в I квартале 2023 года задолженность населения за ЖКУ составляла почти 900 млрд руб. И бремя этого долга ложится на коммунальщиков: они должны расплачиваться с поставщиками ресурсов, иначе те отключат и добросовестных плательщиков. УК платят из собственных средств, лишая себя (и клиентов) возможности инвестировать в инфраструктуру, накапливая дебиторскую задолженность.

В идеале коммунальщики бы хотели, чтобы у них была возможность передать эти долги поставщикам ресурсов, о чем они и просят парламент.