Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице.

Самолет Boeing 777-200ER вылетел из Шереметьево в 19:30 мск 27 июля. Время в пути составило порядка восьми часов.

Как сообщает ТАСС, в аэропорту Пхеньяна российской делегации и членам экипажа вручили цветы.

Ранее авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Пхеньян и обратно. Можно было купить билеты на два рейса: 27 июля из Москвы в северокорейскую столицу, 29 июля – обратно.

Минтранс сообщал, что пока рейсы будут выполняться с частотой раз в месяц.