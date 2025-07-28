Россия будет работать над созданием многоразовой ракеты - Роскосмос

Россия должна создать многоразовую ракету-носитель – это удешевит космические запуски, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"С [многоразовой] ракетой сейчас Маск (глава американской космической корпорации SpaceX – прим. ред.) доказывает, что раньше первая ступень отработала, отстрелилась, упала и на металлолом. Сейчас по несколько раз первую ступень используют, и за счет этого происходит колоссальное удешевление, колоссальная экономия", - сказал Баканов в интервью РБК.

Над многоразовыми первыми ступенями ракет-носителей также работают Китай и Япония.

В России же пока создано только "техническое задание на отработку технологии". Баканов считает, что на отработку технологии понадобится до двух лет. Глава Роскосмоса мечтает использовать первую ступень по 5-7 раз, тогда произойдет "удешевление" запусков.

Напомним, в июне на ПМЭФ Дмитрий Баканов посетовал, что первая технология возвращаемой первой ступени была отработана в СССР ещё в 70-х, но "отсутствие рыночного целеполагания" помешало нам использовать это преимущество. Он отметил, что если в 2012 году Россия занимала 80% мирового рынка запусков, то в 2022 году столько же контролировала уже SpaceX.