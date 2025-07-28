На юге России аграрии могут потерять до 25% урожая из-за засухи

На юге России потери урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи могут составить до 25% в сравнении с прошлым годом.

Ситуацию после введения ЧС из-за аномально жаркой погоды в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму оценили в ассоциации "Народный фермер". Там указали, что наиболее худшая ситуация в Ростовской области. Режим ЧС там введен в 21 районе. А в Краснодарском крае — в девяти.

В настоящее время урожайность составляет около 46 центнеров с гектара, тогда как в 2024 году было в районе 62 центнеров.

Как сообщил зампред ассоциации Константин Юров, режим ЧС вводился по результатам влияния засухи на колосовые культуры, прежде всего пшеницу и ячмень. В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет. Эксперт сослался на данные властей Краснодарского края, которые оценили потери в 2,8 млн т зерновых колосовых и зернобобовых культур. В ассоциации обеспокоены тем, что произойдет с хозяйствами, которые получили меньший урожай по пшенице и ячменю и практически не получили его по кукурузе и подсолнечнику, сообщают "Известия".

В начале июня стало известно, что в России по итогам прошлого сельскохозяйственного года (июнь 2024 – конце июня 2025 гг.) сократится экспорт пшеницы. Показатель снизится на 19,8% до 41,7 млн т. Директор "Совэкона" Андрей Сизов оценивает объём экспорта пшеницы в завершающемся сельскохозяйственном году в 40,9 млн т, что на 22% ниже год к году.