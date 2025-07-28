В МИД РФ заявили, что НАТО увеличивает военное присутствие в Черном море

Североатлантический альянс намерен расширить спутниковый мониторинг акватории Черного моря.

Как сообщил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, военное присутствие НАТО в Черноморском регионе растет, причем обосновывается оно "российской угрозой". Альянс заявляет, что Черное море является его "зоной ответственности".

По словам дипломата, регион регулярно облетают самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и радиоразведки. Осуществляется активная модернизация военной инфраструктуры НАТО в Румынии и Болгарии. В этих странах проводятся учения.

Масленников указал, что в стратегии европейского союза нет никаких отсылок и упоминаний об Организации Черноморского экономического сотрудничества. Сегодня она выступает единственным механизмом взаимодействия государств региона Черного моря. В организацию, помимо России, входят 12 стран, в том числе Болгария и Румыния.

Ранее в МИД РФ заявили, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Россией.