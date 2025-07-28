Произошло падение доверия к Зеленскому на Западе после санкций на НАБУ

На Украине санкции против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ухудшили отношение западных стран к президенту Владимиру Зеленскому.

Как пишет The Financial Times, он разрушает жизненно важные сдержки и противовесы, которых требуют от Киева жители страны и западные сторонники. "Руководство Зеленского <...> возвело его на пьедестал демократии", с которого он упал.

Ограничение действия НАБУ и САП привело к политическому кризису, как во внутренней, так и во внешней политике. Это поставило под угрозу процесс вступления Украины в Евросоюз, отмечает издание.

Против Зеленского готовится поэтапный план давления с целью его политического устранения. Речь идет о трехэтапном плане.