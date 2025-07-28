Макрон рассказал о планах увеличивать помощь Киеву и усиливать давление на Москву

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении увеличивать помощь Киеву и усиливать давление на Москву.

"Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим наращивать нашу помощь Украине и усиливать давление на Россию, которая должна, наконец, согласиться на прекращение огня", — написал президент Франции. По его словам, прекращение огня откроет путь к переговорам, которые должны привести "к прочному миру, при полном участии Европы".

Зеленский в Telegram назвал разговор с Макроном "хорошим" и "предметным", в ходе которого речь шла об оборонных потребностях. Прежде всего, речь об укреплении ПВО. По его словам, разговор шел о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale, а также о финансировании производства украинских беспилотников.

Ранее в Турции заявили, что достигнута принципиальная договоренность о саммите лидеров Украины и России.